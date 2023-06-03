Видео: футболисты «Зенита» поют песни группы «Король и Шут» вместе с Андреем Князевым

Игроки футбольного клуба «Зенит» отметили завершение сезона вместе с экс-солистом группы «Король и Шут» Андреем Князевым, спев песни легендарной панк-рок-группы.

Напомним, «Зенит» в заключительном туре Российской-Премьер лиги обыграл воронежский «Факел» со счётом 1:0. «Сине-бело-голубые» досрочно завоевали чемпионский титул. В итоговой таблице они набрали 70 очков, обогнав ближайшего преследователя ЦСКА на 12 баллов.

Это чемпионство стало пятым подряд для команды из Санкт-Петербурга и девятым в истории. Последним чемпионом России до эпохи доминирования «Зенита» был московский «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина.