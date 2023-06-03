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«Ахмат» установил клубный рекорд по количеству набранных очков в РПЛ

«Ахмат» установил клубный рекорд по количеству набранных очков в РПЛ
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Грозненский «Ахмат» занял пятое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги, повторив свой лучший результат в высшей лиге. Кроме того, грозненцы установили клубный рекорд по набранным очкам за сезон – 50. Это лучший итог в истории команды, если не учитывать переходный сезон-2011/2012, сообщает Opta Sports.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» принимал «Краснодар», встреча завершилась вничью — 2:2. На 67-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперёд. Спустя три минуты Владислав Камилов сравнял счёт, а затем Иван Олейников вывел грозненцев вперёд. В компенсированное время Олакунле Олусегун спас для «Краснодара» ничью.

По итогам сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.

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