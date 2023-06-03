Видеообзор победы ЦСКА в матче с «Ростовом»
Поделиться
Завершился матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал «Ростов» на стадионе «ВЭБ Арена». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1.
На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. Во втором тайме в составе «Ростова» отличился Евгений Чернов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.
По итогам сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков. «Ростов» остался на четвёртой строчке с 53 очками.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
Партнерский контент