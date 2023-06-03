Видеообзор победы ЦСКА в матче с «Ростовом»

Завершился матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал «Ростов» на стадионе «ВЭБ Арена». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1.

На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. Во втором тайме в составе «Ростова» отличился Евгений Чернов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.

По итогам сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков. «Ростов» остался на четвёртой строчке с 53 очками.