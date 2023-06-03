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Осинькин подтвердил намерение тренировать «Крылья Советов» в следующем сезоне

Осинькин подтвердил намерение тренировать «Крылья Советов» в следующем сезоне
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что планирует продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Буду ли я в следующем сезоне в «Крыльях»? Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 3 июня, «Крылья Советов» одержали победу в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» со счётом 1:0. Подопечные Осинькина набрали 32 очка, поднялись на 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России и избежали участия в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе.

Ранее в СМИ появилась информация, что кандидатуру 57‑летнего Осинькина рассматривает «Рубин». Специалист возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года.

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