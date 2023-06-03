Игрок «Спартака» Литвинов: недоволен третьим местом в РПЛ. Сами виноваты

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Недоволен третьим местом в РПЛ. Мы упустили возможность занять второе место и зацепиться за чемпионство. Сами виноваты. Мы потеряли много очков, поэтому нельзя сказать, что доволен», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» финишировал на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах. Красно-белые отстали от ЦСКА, занявшего второе место, на четыре очка. В заключительном туре чемпионата команда Гильермо Абаскаля с минимальным счётом 0:1 уступила «Крыльям Советов».

Руслан Литвинов провёл 25 матчей в завершившемся сезона РПЛ, забив три гола.