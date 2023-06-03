«Реал» разорвал контракт с Эденом Азаром

Бельгийский вингер мадридского «Реала» Эден Азар расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

Контракт Азара с «Реалом» действовал до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению контракта, и соглашение было разорвано.

По информации The Athletic, Азар рассматривает вариант с завершением карьеры. Сейчас бельгийцу 32 года.

За четыре сезона в составе «Реала» Азар забил семь голов, ни разу не приняв участие в «эль класико». В текущем сезоне он провёл десять матчей за «сливочных» во всех турнирах, отдав две голевые передачи.

Он был куплен «Реалом» у «Челси» в 2019 году за € 115 млн. В составе «Королевского клуба» он выиграл восемь титулов.