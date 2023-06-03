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«Интер» на выезде одолел «Торино» Миранчука и обеспечил себе медали Серии А — 2022/2023

Завершился матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» принимал «Интер» на стадионе «Олимпико ди Торин» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Интер» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Единственным голом отметился хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович на 37-й минуте, отличившись с передачи Ромелу Лукаку. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «Интера».

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на игру в стартовом составе и провёл все 90 минут.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 72 очка в 38 матчах. Команда обеспечила себе медали Серии А — 2022/2023, так как отрыв от «Милана», идущего четвёртым, составляет пять очков.

«Торино» находится на девятом месте, подопечные Ивана Юрича набрали 53 очка. Лидирует «Наполи», имеющий в активе 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.