«Интер» на выезде одолел «Торино» Миранчука и обеспечил себе медали Серии А — 2022/2023

Завершился матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» принимал «Интер» на стадионе «Олимпико ди Торин» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Интер» одержал минимальную победу со счётом 1:0.
Единственным голом отметился хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович на 37-й минуте, отличившись с передачи Ромелу Лукаку. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «Интера».
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на игру в стартовом составе и провёл все 90 минут.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 72 очка в 38 матчах. Команда обеспечила себе медали Серии А — 2022/2023, так как отрыв от «Милана», идущего четвёртым, составляет пять очков.
«Торино» находится на девятом месте, подопечные Ивана Юрича набрали 53 очка. Лидирует «Наполи», имеющий в активе 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.
- 3 июня 2023
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33