Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

В матче последнего, 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на домашнем стадионе минимально обыграли «Спартак» (1:0) и сохранили место в РПЛ.

Единственным голом во втором тайме отметился форвард самарцев Бенхамин Гарре, отличившись на 55-й минуте. Спустя 10 минут красно-белые получили право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не сумел переиграть вратаря Евгения Фролова.

Матч команд в первом круге чемпионата России, проходивший в октябре 2022 года, завершился разгромной победой «Спартака» со счётом 5:2.

«Спартак» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка. «Крылья Советов» заработали 32 очка и спаслись от стыковых матчей, заняв 12-е место.