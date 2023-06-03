Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»
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В матче последнего, 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на домашнем стадионе минимально обыграли «Спартак» (1:0) и сохранили место в РПЛ.
Единственным голом во втором тайме отметился форвард самарцев Бенхамин Гарре, отличившись на 55-й минуте. Спустя 10 минут красно-белые получили право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не сумел переиграть вратаря Евгения Фролова.
Матч команд в первом круге чемпионата России, проходивший в октябре 2022 года, завершился разгромной победой «Спартака» со счётом 5:2.
«Спартак» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка. «Крылья Советов» заработали 32 очка и спаслись от стыковых матчей, заняв 12-е место.
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- 3 июня 2023
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