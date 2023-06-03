Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что покинет команду

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано планирует сменить клуб этим летом.
«Возможно ли, что я останусь в «Локомотиве»? Нет, я ухожу. Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, всё возможно», — сказал Камано в интервью «РБ Спорт».
По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Камано принял участие в 28 матчах чемпионата России, забив в них три гола и отдав три результативных передачи. Гвинеец перешёл в «Локомотив» в августе 2020 года из французского «Бордо».
Контракт полузащитника с железнодорожниками действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. Ранее Камано заявлял, что намерен остаться в московском клубе.
- 3 июня 2023
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