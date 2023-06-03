Угарте перейдёт в «Челси» за € 65 млн — Record

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте в летнее трансферное окно станет игроком «Челси». Сумма сделки составит € 65 млн, сообщает Record.
По информации источника, лондонский клуб опередил «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Ливерпуль» в борьбе за уругвайского хавбека, предложив ему бóльшую зарплату.
В текущем сезоне на счету Угарте 40 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предлагал Угарте зарплату в 2,5 раза большую, нежели «Челси». Также сообщалось о намерении «Манчестер Юнайтед» опередить конкурентов в борьбе за подписание 22-летнего уругвайца.
- 3 июня 2023
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