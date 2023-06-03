Евсеев: пришлось оголить зоны, чем воспользовался «Зенит», но нам отступать было некуда

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский клуб уступил «Зениту» со счётом 0:1.

«По сегодняшней ситуации, как складывались другие игры, нам оставалось только обыгрывать «Зенит». Мы сыграли организованно в первом тайме. Во втором тайме попытались заменами перестроить игру. Пришлось где‑то оголить зоны, чем воспользовался соперник. Мы понимали, что это чревато в игре с «Зенитом», но нам отступать было некуда. Мы хотели добиться положительного результата, по ходу нам надо было выигрывать, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в РПЛ, набрав в итоге 70 очков. «Факел» финишировал на 14‑м месте с 30 очками, воронежский клуб сыграет в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе с красноярским «Енисеем».