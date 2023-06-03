Дзюба поблагодарил руководство, тренеров, игроков и болельщиков «Локомотива»
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги сезона-2022/2023.
«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В составе железнодорожников нападающий принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами. Его команда завершила сезон чемпионата России на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 играх.
В матче заключительного тура «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 3:1. Голами в составе железнодорожников отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2023
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
Партнерский контент