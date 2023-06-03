Дзюба поблагодарил руководство, тренеров, игроков и болельщиков «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги сезона-2022/2023.

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В составе железнодорожников нападающий принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами. Его команда завершила сезон чемпионата России на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 играх.

В матче заключительного тура «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 3:1. Голами в составе железнодорожников отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор.