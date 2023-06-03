Хосеп Гвардиола: теперь можем поговорить о требле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в финале Кубка Англии.

«Теперь мы можем поговорить о требле. Конечно, нам ещё нужно выиграть Лигу чемпионов. Мы хорошо сыграли ради нашего города и наших болельщиков.

Что касается финал Кубка, то соперник сыграл компактно, мы не ожидали, что они будут защищаться так плотно. Во втором тайме у нас было больше свободного пространства.

Завтра и послезавтра у футболистов будет выходной. Затем мы проведём три или четыре тренировки, чтобы подготовиться к матчу с миланским «Интером». Мы отправимся на финал в четверг утром после тренировки.

Победить сегодня было очень важно для нас. Кубок Англии — это здорово. Я болею за «Барселону», но буду любить этот клуб всю оставшуюся жизнь. Я знаю, что сегодня мы преподнесли нашим болельщикам хороший подарок, чтобы они могли наслаждаться победой в противостоянии с соседями», – сказал Гвардиола в интервью BBC One.

Напомним, сегодня, 3 июня «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. 10 июня «горожане» сыграют в финале Лиги чемпионов с «Интером».