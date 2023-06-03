Рамос забил гол в последнем матче за «ПСЖ»

Продолжается матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимает «Клермон» на стадионе «Парк де Пренс». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте Серхио Рамос, проводящий последний матч за «ПСЖ», вывел команду вперёд. Спустя пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, реализовав 11-метровый удар. Вскоре Жоан Гастьен отыграл один мяч. Последний матч за «ПСЖ» также проводит нападающий Лионель Месси.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе чемпионский титул. «Клермон» находится на девятом месте с 56 очками.