Рамос забил гол в последнем матче за «ПСЖ»
Поделиться
Продолжается матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимает «Клермон» на стадионе «Парк де Пренс». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу хозяев.
На 16-й минуте Серхио Рамос, проводящий последний матч за «ПСЖ», вывел команду вперёд. Спустя пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, реализовав 11-метровый удар. Вскоре Жоан Гастьен отыграл один мяч. Последний матч за «ПСЖ» также проводит нападающий Лионель Месси.
Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе чемпионский титул. «Клермон» находится на девятом месте с 56 очками.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:46
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
Партнерский контент