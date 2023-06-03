Акинфеев: сезон достаточно хороший. Но ключевой матч для меня — Суперфинал Кубка

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку выступлению своей команды в сезоне‑2022/2023, отметив, что главный матч у армейцев впереди — Суперфинал Кубка России с «Краснодаром».

«Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких‑то матчей… Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Не проиграли бы «Спартаку», не подмазали бы себе игровой тонус. Ничего страшного, завоевали серебро. С почётным достоинством проводим Щенникова. Будет вручение майки. Сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня пройдёт 11 июня.

Остались эмоции? Конечно, надо максимально выложиться и идти отдыхать», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

В субботу, 3 июня, ЦСКА разгромил дома «Ростов» со счётом 4:1 в матче 30-го тура чемпионата России. Команда завоевала серебряные медали.

В воскресенье, 11 июня, армейцы сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.