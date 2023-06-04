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40-летний Пепе может выиграть 31-й трофей в карьере, если «Порту» возьмёт Кубок Португалии

40-летний Пепе может выиграть 31-й трофей в карьере, если «Порту» возьмёт Кубок Португалии
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Сегодня, 4 июня, состоится финальный матч Кубка Португалии, в котором сыграют «Брага» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. В России прямая трансляция будет доступна на телеканале «Старт».

В случае победы в финале 40-летний защитник и капитан «Порту» Пепе может выиграть 31-й трофей в карьере и сравняться по количеству титулов на клубном уровне с легендарным вратарём «Порту» Витором Байей.

Кубок Португалии. Финал
04 июня 2023, воскресенье. 19:15 МСК
Брага
Брага
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Порту» обыграл в полуфинале Кубка «Фамаликан» (2:1, 3:2), а «Брага» одолела «Насьонал» (5:0, 2:2). В чемпионате Португалии «Порту» занял второе место, а «Брага» — третье.

«Порту» является действующим обладателем Кубка Португалии. В финале прошлого розыгрыша турнира команда обыграла «Тонделу» со счётом 3:1.

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