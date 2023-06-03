В последнем туре Лиги 1 «Марсель» на выезде проиграл «Аяччо». «Лион» уступил «Ренну»

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Франции. «Марсель» на выезде проиграл «Аяччо» с минимальным счётом — 0:1. Единственным голом во втором тайме отметился защитник «Аяччо» Клеман Видаль, отличившись на 88-й минуте.
«Марсель» занял третье место в розыгрыше чемпионата Франции — 2022/2023. Подопечные Игора Тудора набрали 73 очка и сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Аяччо» заработали 26 очков и не смог спастись от вылета во второй дивизион, заняв итоговое 18-е место.
В ещё одном матче 38-го тура «Лион» на выезде уступил «Ницце» со счётом 1:3. Ещё до 35-й минуты матча «Ницца» уверенно повела в счёте — 3:0. «Лион» сумел на это ответить только голом «престижа» на 41-й минуте встречи.
«Лион» расположился на седьмом месте, набрав 62 очка. Команда не примет участие в еврокубках в следующем сезоне. «Ницца» заняла девятое место с 58 очками.
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