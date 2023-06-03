Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В последнем туре Лиги 1 «Марсель» на выезде проиграл «Аяччо». «Лион» уступил «Ренну»

В последнем туре Лиги 1 «Марсель» на выезде проиграл «Аяччо». «Лион» уступил «Ренну»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Франции. «Марсель» на выезде проиграл «Аяччо» с минимальным счётом — 0:1. Единственным голом во втором тайме отметился защитник «Аяччо» Клеман Видаль, отличившись на 88-й минуте.

«Марсель» занял третье место в розыгрыше чемпионата Франции — 2022/2023. Подопечные Игора Тудора набрали 73 очка и сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Аяччо» заработали 26 очков и не смог спастись от вылета во второй дивизион, заняв итоговое 18-е место.

Франция - Лига 1. 38-й тур
03 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Видаль – 88'

В ещё одном матче 38-го тура «Лион» на выезде уступил «Ницце» со счётом 1:3. Ещё до 35-й минуты матча «Ницца» уверенно повела в счёте — 3:0. «Лион» сумел на это ответить только голом «престижа» на 41-й минуте встречи.

«Лион» расположился на седьмом месте, набрав 62 очка. Команда не примет участие в еврокубках в следующем сезоне. «Ницца» заняла девятое место с 58 очками.

Франция - Лига 1. 38-й тур
03 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Боатенг – 5'   2:0 Лаборде – 28'   3:0 Моффи – 33'   3:1 Жеффиньо – 41'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023