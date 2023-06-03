«ПСЖ» проиграл в последнем матче Рамоса и Месси за клуб, ведя в счёте 2:0

Завершился матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на стадионе «Парк де Пренс». Матч стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 16-й минуте Рамос вывел «ПСЖ» вперёд. Спустя пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, реализовав 11-метровый удар. Вскоре Жоан Гастьен отыграл один мяч, а в концовке тайма Мехди Зеффан сравнял счёт. Во втором тайме победный гол «Клермона» забил Грежон Кьэ, не реализовавший пенальти в первой половине встречи.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:0. «ПСЖ» завершил чемпионат Франции на первом месте, а «Клермон» — на восьмом.