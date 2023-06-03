«ПСЖ» проиграл в последнем матче Рамоса и Месси за клуб, ведя в счёте 2:0
Поделиться
Завершился матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на стадионе «Парк де Пренс». Матч стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 16-й минуте Рамос вывел «ПСЖ» вперёд. Спустя пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, реализовав 11-метровый удар. Вскоре Жоан Гастьен отыграл один мяч, а в концовке тайма Мехди Зеффан сравнял счёт. Во втором тайме победный гол «Клермона» забил Грежон Кьэ, не реализовавший пенальти в первой половине встречи.
Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:0. «ПСЖ» завершил чемпионат Франции на первом месте, а «Клермон» — на восьмом.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
00:01
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:46
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
Партнерский контент