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«ПСЖ» проиграл в последнем матче Рамоса и Месси за клуб, ведя в счёте 2:0

«ПСЖ» проиграл в последнем матче Рамоса и Месси за клуб, ведя в счёте 2:0
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Завершился матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на стадионе «Парк де Пренс». Матч стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 16-й минуте Рамос вывел «ПСЖ» вперёд. Спустя пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, реализовав 11-метровый удар. Вскоре Жоан Гастьен отыграл один мяч, а в концовке тайма Мехди Зеффан сравнял счёт. Во втором тайме победный гол «Клермона» забил Грежон Кьэ, не реализовавший пенальти в первой половине встречи.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:0. «ПСЖ» завершил чемпионат Франции на первом месте, а «Клермон» — на восьмом.

Франция - Лига 1. 38-й тур
03 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 3
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Рамос – 16'   2:0 Мбаппе – 21'   2:1 Гастьен – 24'   2:2 Зеффан – 45+1'   2:3 Кьэ – 63'
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