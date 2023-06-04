«Лацио» обыграл «Эмполи» и занял второе место в чемпионате впервые за 24 года

Завершился матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» на выезде уверенно обыграл «Эмполи» со счётом 2:0. Таким образом, бело-голубые заняли второе место в чемпионате Италии впервые за 24 года. Последний раз римской команде покорялось подобное достижение в сезоне-1998/1999. Всего «Лацио» не брал медали на протяжении восьми лет (с 2015 года). Тогда команда завоевала бронзу.

В матче с «Эмполи» в составе римского клуба голами отметились Алессио Романьоли и Луис Альберто. Благодаря победе «Лацио» набрал 74 очка, опередив «Интер», занявший третье место, на два очка.

Отметим, что текущий сезон стал всего лишь вторым для Маурицио Сарри во главе римской команды. Специалист возглавляет «Лацио» с июня 2021 года.