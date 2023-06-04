«Ренн» сыграет в Лиге Европы, «Монако» Головина остался без еврокубков

Завершился матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» на своём поле принимал «Ренн». Игра проходила в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Ренну» принёс Бенжамен Буриго, оформивший дубль, в составе хозяев отличился Харис Белькебла. Набрав три очка красно-чёрные опередили «Лилль» в таблице чемпионата Франции и финишировали на четвёртой строчке, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги Европы.

«Лилль», перед началом тура замыкавший топ-4 Лиги 1, допустил осечку в выездном матче с «Труа» (1:1). Гости открыли счёт на 52-й минуте усилиями Бафоде Диаките, но на 72-й минуте экс-игрок «догов» Рони Лопеш восстановил равновесие. Таким образом, «Лилль» упустил шанс сыграть в Лиге Европы и попытается пройти квалификацию в Лиге конференций.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в следующем сезоне не сыграет в еврокубках. Красно-белые на своём поле уступили «Тулузе» со счётом 1:2. В составе монегасков отличился Виссам Бен-Йеддер, за «Тулузу» забивали Закария Абухляль и Рис Хили. Головин не попал в заявку на игру.

Таким образом, по итогам сезона «Ренн» занял четвёртое место, набрав 68 очков в 38 матчах. На одно очко отстал «Лилль» (67), в активе «Монако», который финишировал на шестой строчке, осталось 65 очков.