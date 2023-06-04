Источник: в «Спартаке» сменится генеральный директор
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков покинет клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Олег Малышев может стать президентом клуба, а на место генерального директора претендуют Вадим Андреев из «Крыльев Советов», президент ФНЛ Наиль Измайлов, а также неизвестный кандидат от «Лукойла».
Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.
«Спартак» завершил чемпионат России нынешнего сезона на третьем месте.
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