Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: в «Спартаке» сменится генеральный директор

Источник: в «Спартаке» сменится генеральный директор
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков покинет клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Олег Малышев может стать президентом клуба, а на место генерального директора претендуют Вадим Андреев из «Крыльев Советов», президент ФНЛ Наиль Измайлов, а также неизвестный кандидат от «Лукойла».

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.

«Спартак» завершил чемпионат России нынешнего сезона на третьем месте.

Материалы по теме
«Спартак» «сгорел» в Самаре и лишился капитана! А ЦСКА разнёс «Ростов» и стал вторым
«Спартак» «сгорел» в Самаре и лишился капитана! А ЦСКА разнёс «Ростов» и стал вторым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023