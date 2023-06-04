Абаскаль: футбол «Спартака» всегда был далёк от примитивного, хочу продолжить традицию

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своём видении командного стиля, отвечая на вопрос о том, что красно-белым стоило сыграть более прагматично и просто.
«Играть в простой футбол проще всего на свете. Но работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последних 25 метрах поля с количественным либо качественным преимуществом. Можно играть как «Факел». Максимально быстро, «бум», подбор, удар… Но я хочу ставить другой вид футбола. Когда команда создаёт моменты за счёт вертикального растягивания соперника, ускорения, разгона. То, что нас называют «чемпионами по xG» — определённый сигнал. Как позитивный, так и свидетельствующий о нехватке неких важных аспектов.
Денисов забил первый мяч в карьере. Зобнин отличился пять раз, судя по его предыдущим достижениям, — едва ли не самый высокий показатель. Это я к тому, что простота придёт после того, как проведём 40 зрелых матчей. Получим опыт, совершим свои ошибки. У нас многие в команде провели, по сути, первый сезон в качестве игроков основы. Ответственность и игровое время, которое они получали, обернутся в следующем сезоне их прагматизмом. Принципы и стиль игры уже заложены в этих игроках. И они обязательно вырастут, давайте в это верить.
Знаю от спартаковских ветеранов, что футбол этой команды всегда был далёк от примитивного. Уважаю и хочу продолжить эту традицию, чтобы болельщики могли гордиться нашей игрой. В будущем обязательно этого добьюсь», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
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