Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в пятый раз подряд

Завершив сезон с 29 голами в активе, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе победил в споре лучших бомбардиров французской Лиги 1 и сделал это в пятый раз подряд. Французский форвард, забивший второй мяч в матче заключительного тура сезона с «Клермоном» (2:3), на два гола опередил лидера «Лиона» Александра Ляказетта (27).
Ранее Мбаппе выигрывал «Золотую бутсу» Лиги 1 в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Став лучшим бомбардиром чемпионата пять раз подряд, он повторил достижение Жан-Пьера Папена, который был вне конкуренции с 1988 по 1992 год, выступая за марсельский «Олимпик». Ещё один результативный сезон во Франции позволит Килиану стать обладателем уникального рекорда.
Что касается графика результативности Мбаппе, то в сезоне-2021/2022 он забил 28 голов, в сезоне-2020/2021 – 27, в сезоне-2019/2020, сокращённом из-за COVID-19, – 18, в сезоне-2018/2019, самом результативном для игрока в чемпионате Франции, – 33.
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