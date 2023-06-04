Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи поблагодарил Месси за игру в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи попрощался с нападающим Лионелем Месси незадолго до заключительного матча чемпионата Франции с «Клермоном» (2:3).

«Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» в футболке клуба на «Парк де Пренс», выигрывающего титулы в Лиге 1 и вдохновляющего наших молодых игроков. Его вклад в «ПСЖ» и Лигу 1 невозможно переоценить, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.