Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи поблагодарил Месси за игру в клубе
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи попрощался с нападающим Лионелем Месси незадолго до заключительного матча чемпионата Франции с «Клермоном» (2:3).
«Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» в футболке клуба на «Парк де Пренс», выигрывающего титулы в Лиге 1 и вдохновляющего наших молодых игроков. Его вклад в «ПСЖ» и Лигу 1 невозможно переоценить, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.
Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
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