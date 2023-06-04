Мбаппе — о поддержке Рико: есть вещи поважнее футбола

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки резервному вратарю команды Серхио Рико, комментируя поражение в матче заключительного тура чемпионата Франции с «Клермоном».

«Разочарование после поражения? Нет. Самое главное — это дань уважения Серхио Рико. Есть вещи поважнее футбола. Мы прежде всего должны были воздать должное Серхио. Мы все испытываем горькие чувства, переживая эту чрезвычайно серьёзную ситуацию. Мы думали об этом всю неделю и старались воздать должное наилучшим образом. Сегодня вечером на «Парк де Пренс» была невероятная атмосфера. Мы будем молиться за него и посылать ему все наши позитивные эмоции», – сказал Мбаппе в интервью Canal +.

В минувшее воскресенье Рико был госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за травмы головы, полученной в результате несчастного случая. Товарищи по команде и болельщики на «Парк де Пренс» поддержали игрока в матче с «Клермоном» (2:3) в субботу, 3 июня: на 16-й минуте матча (игровой номер Рико – 16-й), сразу после гола Серхио Рамоса, фанаты поаплодировали вратарю, а Мбаппе, забив второй мяч, отпраздновал его с футболкой Рико в руках.