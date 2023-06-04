Семак повторил рекорд по числу побед в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд Павла Садырина по количеству побед в качестве главного тренера команды из Санкт‑Петербурга, сообщает «Матч ТВ».
В субботу петербуржцы выиграли у «Факела» со счётом 1:0 в 30-м туре чемпионата России. Эта победа стала для Семака 125‑й на посту главного тренера команды в 208 матчах. Столько же выигрышей у Павла Садырина, но для них специалисту потребовалось провести 262 игры.
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года, под его руководством команда пять раз завоевывала титул чемпиона России, один раз выиграла Кубок страны и три раза Суперкубок.
Садырин работал в петербургской команде в качестве главного тренера в 1983–1987 и 1995–1996 годах. Под его руководством «Зенит» стал чемпионом СССР и выиграл Кубок сезона (аналог Суперкубка).
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