Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галтье отреагировал на поведение болельщиков, которые освистали Месси

Галтье отреагировал на поведение болельщиков, которые освистали Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье раскритиковал болельщиков за освистывание нападающего Лионеля Месси.

«Я не понимаю такого обращения с Месси. Он вёл себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира. Я нахожу это сюрреалистичным», — приводит слова Галтье Ge.Globo.

Отметим, Месси, Галтье и Неймар досрочно покинули церемонию награждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Материалы по теме
Месси скверно попрощался с «ПСЖ». Лео освистали, а он не реализовал сумасшедший момент
Месси скверно попрощался с «ПСЖ». Лео освистали, а он не реализовал сумасшедший момент

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023