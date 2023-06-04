Галтье отреагировал на поведение болельщиков, которые освистали Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье раскритиковал болельщиков за освистывание нападающего Лионеля Месси.
«Я не понимаю такого обращения с Месси. Он вёл себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира. Я нахожу это сюрреалистичным», — приводит слова Галтье Ge.Globo.
Отметим, Месси, Галтье и Неймар досрочно покинули церемонию награждения.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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