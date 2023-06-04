Анчелотти ответил на вопрос о форварде «Реала» Гарри Кейне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о форварде «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейне.

«Вас очень интересует, что будет в следующем сезоне, но я не буду говорить о будущем команды. Кейн — отличный игрок, но он принадлежит « Тоттенхэму», и мы должны уважать его и его клуб», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что Кейн может продолжить карьеру в «Реале».

Кейн выступает за «Реал» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 90 млн.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и 5 результативных передач.

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