«Крылья Советов» прервали серию из семи поражений в матчах против «Спартака» в РПЛ

«Крылья Советов» прервали семиматчевую серию поражений в играх с московским «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге. В матче 30-го тура РПЛ самарцы одержали победу со счётом 1:0 на стадионе «Солидарность Арена».

В последний раз «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) в декабре 2016 года. После этого последовала серия проигрышей: 1:3 (в гостях) и 1:2 (дома) в сезоне – 2018/2019, 1:2 (дома) и 0:2 (в гостях) в сезоне – 2019/2020, 0:1 (дома) и 1:2 (в гостях) в сезоне – 2021/2022, 2:5 (в гостях) в сезоне – 2022/2023.

В минувшем чемпионате России «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка, а «Крылья Советов» – 12-е с 32 очками. Победа над москвичами позволила самарцам избежать попадания в стыковые матчи.