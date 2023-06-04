Анри: думаю, Месси первый игрок в истории, которого освистали с такой статистикой

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о болельщиках «ПСЖ», которые освистали нападающего Лионеля Месси перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Клермоном» (2:3).
«Я думаю, что Месси первый игрок в истории, который завершает сезон со статистикой 16-16 и которого освистывают перед матчем», — приводятся слова Анри в «твиттере» Actu Foot.
Отметим, болельщики «ПСЖ» также освистали Месси на церемонии награждения.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и 16 результативных передач.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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