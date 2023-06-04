Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне – 2022/2023 в РПЛ

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес в гостевом матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) не реализовал пенальти на 65-й минуте. Удар форварда отбил вратарь Евгений Фролов.

Эта неудача при исполнении удара с 11-метровой отметки стала для нидерландца третьей в сезоне из шести попыток. По количеству промахов Промес в сезоне – 2022/2023 является лидером РПЛ. Ранее он не смог забить с пенальти Игорю Акинфееву в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1) и Евгению Гошеву в игре 3-го тура с «Оренбургом» (4:1). Правда в этих случаях форвард был первым на отскоке и отправил мяч в сетку.

Промес забил 20 голов в 27 матчах минувшего чемпионата России и стал его вторым бомбардиром, уступив только Малкому из «Зенита» с 23 мячами.