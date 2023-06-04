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Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» – Marca

Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» – Marca
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«Интер Майами» всерьёз настроен подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

По данным источника, «Интер Майами» сделал официальное предложение аргентинскому нападающему. Отмечается, «Интер Майами» предложит Месси контракт минимум на три сезона. Аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Также среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси называются возвращение в «Барселону» и переход в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за парижан с 2021 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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