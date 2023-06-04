Луиш Кампуш: в «ПСЖ» ещё не принято ни одного решения ни по тренеру, ни по игрокам

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал, что клуб ещё не принимал решения по главному тренеру Кристофу Галтье.

«Рамос и Месси – два футбольных монстра, которые ознаменовали историю этого вида спорта. В клубе ещё не принято ни одного решения ни в отношении тренера, ни в отношении игроков.

Мы пережили три сложных дня, чтобы справиться на эмоциональном уровне. Заметьте ещё серьезную травму Серхио Рико. Мы не принимаем решения на эмоциях. Подведём итоги сезона, и не только по тренеру, но и по команде. Определим игроков, которые должны остаться, а кто должен уйти», – приводит слова Кампуша RMC Sport.

Напомним, в последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» уступил у себя на поле «Клермону» со счётом 2:3.

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