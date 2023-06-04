Луиш Кампуш: в «ПСЖ» ещё не принято ни одного решения ни по тренеру, ни по игрокам
Поделиться
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал, что клуб ещё не принимал решения по главному тренеру Кристофу Галтье.
«Рамос и Месси – два футбольных монстра, которые ознаменовали историю этого вида спорта. В клубе ещё не принято ни одного решения ни в отношении тренера, ни в отношении игроков.
Мы пережили три сложных дня, чтобы справиться на эмоциональном уровне. Заметьте ещё серьезную травму Серхио Рико. Мы не принимаем решения на эмоциях. Подведём итоги сезона, и не только по тренеру, но и по команде. Определим игроков, которые должны остаться, а кто должен уйти», – приводит слова Кампуша RMC Sport.
Напомним, в последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» уступил у себя на поле «Клермону» со счётом 2:3.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
Комментарии
- 4 июня 2023
-
05:59
-
04:57
-
04:34
-
04:28
-
03:57
-
03:38
-
02:59
-
02:46
-
02:24
-
02:21
-
02:10
-
01:56
-
01:22
-
00:59
-
00:48
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:32
-
00:22
-
00:19
-
00:17
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
Партнерский контент