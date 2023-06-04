Зинченко на встрече с Владимиром Зеленским рассказал о целях благотворительного матча

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о благотворительном матче, который планирует организовать в Лондоне вместе с Андреем Шевченко.

«Для меня это большая честь. Вместе с Андреем Николаевичем Шевченко мы планируем сделать матч футбольных звезд, где будут футбольные легенды. Не только те, которые сейчас играют в Премьер-лиге или других чемпионатах. Это также будут легенды мирового футбола.

Цель этого матча – собрать средства для восстановления школы на Черниговщине. Другая цель матча в том, что многие звёзды со всего мира будут поддерживать игру, и мы будем чувствовать эту поддержку», — приводит слова Зинченко телеграм-канал Владимира Зеленского.

Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 августа.

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