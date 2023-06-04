«Бавария» близка к подписанию Рафаэла Геррейру
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Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру близок к переходу в «Баварию», сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, мюнхенцы за последние дни существенно продвинулись в переговорах, однако согласия самого футболиста ещё нет. В его трансфере заинтересованы представитель наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге и главный тренер Томас Тухель, работавший с игроком в Дортмунде.
В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Боруссию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «шмелей» Геррейру выступал с 2016 года. Его контракт с «Боруссией» истёк по окончании нынешнего сезона.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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