«Манчестер Сити» забил 150 голов за сезон во всех турнирах

«Манчестер Сити» достиг планки в 150 забитых мячей во всех турнирах за сезон.

«Горожане» являются единственным клубом английской Премьер-лиги, которому удавалось отметиться этим достижением. В сезоне-2013/2014 «Манчестер Сити» отличился 156 раз, в сезоне-2018/2019 — 169, а в сезоне-2021/2022 — 150.

«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, набрав 89 очков в 38 встречах. Титул стал для подопечных Хосепа Гвардиолы третьим подряд. Вчера, 3 июня, клуб выиграл Кубок Англии, победив в финальном матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. В субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов — 2022/2023. В случае победы «горожане» возьмут первый в своей истории требл.