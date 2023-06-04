Три гола «Оренбурга» в ворота «Динамо» — в видеообзоре матча заключительного тура РПЛ

Вчера, 3 июня, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Оренбург» одержал победу со счётом 3:0.

На шестой минуте счёт в матче открыл аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте полузащитник Дмитрий Воробьёв с передачи Лукаса Веры удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Вера, который отличился на 75-й минуте. Его ассистентом выступил Габриэль Флорентин.

«Оренбург» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах. «Динамо» расположилось на девятом месте с 45 очками.