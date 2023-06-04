Видеообзор матча «Урал» — «Сочи»

Завершился матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал «Сочи». Встреча завершилась минимальной победой хозяев.

Единственный гол в матче забил Андрей Егорычев, открыв счёт на 89-й минуте. «Урал» нанёс четыре удара в створ, а «Сочи» — пять.

Матч команд в первом круге завершился вничью — со счётом 2:2. В составе «Сочи» отличились Кристиан Нобоа и Мусса Сиссоко, а в составе «Урала» — Юрий Газинский и Алексей Каштанов.

«Урал» завершил сезон на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 39 матчах. «Сочи» занял соседнее, 10-е место, команда набрала на два очка больше. Чемпионский титул выиграл «Зенит», набравший 70 очков.