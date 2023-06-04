Михаил Галактионов рассказал о планах «Локомотива» на межсезонье

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящих летних сборах команды. Железнодорожники пройдут подготовку к новому сезону на своей базе в Баковке.
«Все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учётом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным. Там, где мы раньше всегда проводили сборы, сейчас очень жарко. Нецелесообразно. Поэтому проводим их здесь.
Команде предстоит двухнедельный отпуск. 18 июня — медкомиссия, 19 числа стартует сбор. Футболистам, которые вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 4 июня 2023
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