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Михаил Галактионов рассказал о планах «Локомотива» на межсезонье

Михаил Галактионов рассказал о планах «Локомотива» на межсезонье
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящих летних сборах команды. Железнодорожники пройдут подготовку к новому сезону на своей базе в Баковке.

«Все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учётом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным. Там, где мы раньше всегда проводили сборы, сейчас очень жарко. Нецелесообразно. Поэтому проводим их здесь.

Команде предстоит двухнедельный отпуск. 18 июня — медкомиссия, 19 числа стартует сбор. Футболистам, которые вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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