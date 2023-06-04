Фабрицио Романо: «Реал» сэкономит почти € 7 млн благодаря уходу Азара

Мадридский «Реал» сэкономит почти € 7 млн благодаря уходу нападающего Эдена Азара.

Недавно «сливочные» объявили об уходе бельгийского игрока по окончании текущего сезона. Уход будет осуществлён по согласию обеих сторон, хоть контракт и был рассчитан до лета 2024 года.

Хавбек отказался от своей годовой зарплаты – это около € 7 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Азар провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За этот сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Мадридский «Реал» сейчас очень активен на трансферном рынке. Клуб ищет различные возможности для усиления состава. Недавно активно распространялся слух о подписании «Реалом» английского форварда Гарри Кейна.