Фабрицио Романо: «Реал» сэкономит почти € 7 млн благодаря уходу Азара

Мадридский «Реал» сэкономит почти € 7 млн благодаря уходу нападающего Эдена Азара.
Недавно «сливочные» объявили об уходе бельгийского игрока по окончании текущего сезона. Уход будет осуществлён по согласию обеих сторон, хоть контракт и был рассчитан до лета 2024 года.
Хавбек отказался от своей годовой зарплаты – это около € 7 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Азар провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За этот сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.
Мадридский «Реал» сейчас очень активен на трансферном рынке. Клуб ищет различные возможности для усиления состава. Недавно активно распространялся слух о подписании «Реалом» английского форварда Гарри Кейна.
- 4 июня 2023
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