Видеообзор победы «Локомотива» в дерби с «Торпедо»

Вчера, 3 июня, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.
На 50-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Через семь минут полузащитник Сергей Пиняев увеличил преимущество железнодорожников. Спустя три минуты после второго гола Антон Миранчук не реализовал пенальти. «Торпедо» сократило разрыв в счёте усилиями нападающего Ильи Стефановича на 65-й минуте. Итоговый счёт установил нападающий хозяев Вильсон Изидор на 73-й минуте — 3:1.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю строчку с 13 очками.
- 4 июня 2023
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:18
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:31
-
07:30
-
05:59
-
04:57
-
04:34