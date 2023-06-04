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Видеообзор победы «Локомотива» в дерби с «Торпедо»

Видеообзор победы «Локомотива» в дерби с «Торпедо»
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Вчера, 3 июня, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

На 50-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Через семь минут полузащитник Сергей Пиняев увеличил преимущество железнодорожников. Спустя три минуты после второго гола Антон Миранчук не реализовал пенальти. «Торпедо» сократило разрыв в счёте усилиями нападающего Ильи Стефановича на 65-й минуте. Итоговый счёт установил нападающий хозяев Вильсон Изидор на 73-й минуте — 3:1.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю строчку с 13 очками.

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