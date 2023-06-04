Малком — лучший игрок сезона в РПЛ по версии WhoScored
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Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Игрок санкт-петербургского «Зенита» Малком был признан лучшим в сезоне, получив оценку 7,98.
Второе место по средней оценке занял нападающий московского «Спартака» Квинси Промес (7,76). Третье место занял зенитовец Клаудиньо (7,49), а четвёртое поделили его одноклубник Дуглас Сантос (7,34) и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (7,34).
Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 баллов. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.
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