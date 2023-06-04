Месси — лучший игрок сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком сезона Лиги 1 по версии WhoScored, которые на своём сайте опубликовали символическую сборную сезона.

Рейтинг Месси в рамках этой сборной – 8,3, на втором месте – Килиан Мбаппе, у него рейтинг 7,8. Это два единственных игрока «ПСЖ», которые попали в символическую сборную.

За сезон-2022/2023 Месси сыграл в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Он играет в «ПСЖ» с сезона-2021/2022, до этого Месси провёл 17 сезонов в «Барселоне».

Недавно клуб официально объявил об уходе аргентинского нападающего, и одной из главных интриг этого летнего трансферного окна является дальнейшая карьера Месси. По некоторым данным, аргентинец вернётся в «Барселону». Инсайдеры также говорят о возможном переходе Месси в какой-нибудь из аравийских клубов.