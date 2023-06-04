Реми Кабелла — в символической сборной сезона Лиги 1 по версии WhoScored
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Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла, выступавший в 2019–2021 годах за «Краснодар», попал в символическую сборную французской Лиги 1 сезона-2022/2023 по версии WhoScored.
Фото: WhoScored
Место в воротах занял голкипер «Реймса» Йеванн Диуф. В линию защиты попали Кайо Энрике («Монако»), Данте («Ницца»), Андрей Жиротто («Нант») и Вандерсон («Монако»). В полузащите находятся Кабелла («Лилль»), Тежи Саванье («Монпелье»), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Бенжамен Буриго («Ренн»), а в атаке — Лионель Месси и Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»).
Чемпионом Франции по итогам нынешнего сезона стал «ПСЖ». Подопечные Кристофа Галтье набрали 85 очков в 38 матчах. Второе место занял «Ланс», команда набрала 84 очка. Третьим финишировал «Марсель» (73 балла).
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