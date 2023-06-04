«Ахмат» опубликовал план на летние тренировочные сборы

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Грозненский «Ахмат» проведёт летние сборы в Кисловодске. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Летние учебно-тренировочные сборы «Ахмат» проведёт в городе Кисловодске. Первые сборы начнутся 17 июня и продлятся до 1 июля. Второй этап подготовки пройдёт с 5 по 17 июля. Команда сыграет несколько контрольных матчей. Спарринг-партнёры определятся позднее», — написано в заявлении грозненского клуба.

По итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей. Это клубный рекорд по набранным очкам за сезон.

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Краснодар», встреча завершилась вничью — 2:2. В составе хозяев отличились Владислав Камилов и Иван Олейников, за краснодарцев забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.