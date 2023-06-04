Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» опубликовал план на летние тренировочные сборы

«Ахмат» опубликовал план на летние тренировочные сборы
Аудио-версия:
Комментарии

Грозненский «Ахмат» проведёт летние сборы в Кисловодске. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Летние учебно-тренировочные сборы «Ахмат» проведёт в городе Кисловодске. Первые сборы начнутся 17 июня и продлятся до 1 июля. Второй этап подготовки пройдёт с 5 по 17 июля. Команда сыграет несколько контрольных матчей. Спарринг-партнёры определятся позднее», — написано в заявлении грозненского клуба.

По итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей. Это клубный рекорд по набранным очкам за сезон.

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Краснодар», встреча завершилась вничью — 2:2. В составе хозяев отличились Владислав Камилов и Иван Олейников, за краснодарцев забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Материалы по теме
Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео
Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023