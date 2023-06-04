Баринов: после продления контракта с «Локо» мечта поиграть в Европе не ушла на второй план
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о желании поиграть в европейском клубе.
«После продления контракта с «Локомотивом» моя мечта о Европе не ушла на второй план. Я всё ещё хочу там поиграть. Верю ли, что смогу перейти в европейский клуб? Дай бог», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».
Баринов, выступающий за основную команду «Локомотива» с 2015 года, является капитаном московского клуба. Новый контракт подписан до 2026 года. Предыдущее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками действовало до конца июня 2024 года.
За «Локомотив» Баринов провёл 183 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.
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