Даудов подвёл итоги выступления ФК «Ахмат» в завершившемся сезоне

Президент грозненского клуба Магомед Даудов подвёл итоги сезона-2022/2023 для команды.

«Команда выступила ровно на протяжении всего турнира. Особенно впечатлил весенний этап чемпионата. Три победы подряд с крупным счётом – рекорд клуба. Парни установили ещё не один рекорд. Этот сезон останется в истории как самый лучший по количеству набранных очков, по наибольшему количеству забитых голов и побед. Команда ломает стереотипы, что является «домашней». Восемь побед на выезде – лучший результат среди всех клубов (столько же побед только у «Зенита»). На полях соперников в числе других были обыграны «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Зенит». При этом только «Ахмат» смог отобрать четыре очка из шести у многолетнего чемпиона страны.

Выражаю благодарность всем футболистам и тренерскому штабу во главе с Сергеем Ташуевым за хорошие результаты, яркие эмоции, зрелищные матчи. Футбол состоит из побед и поражений. Самое главное – биться до конца. И в этом характер команды был в сезоне на высоте. Признателен болельщикам, которые всегда переживали и всегда поддерживали команду», — написал Даудов на своей странице в социальной сети.

По итогам сезона «Ахмат» занял пятое место в РПЛ, он набрал 50 очков. В 30 матчах клуб одержал 15 побед, потерпел 10 поражений и 5 раз сыграл вничью.