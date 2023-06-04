Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка подвёл итоги сезона для «Оренбурга»

Марцел Личка подвёл итоги сезона для «Оренбурга»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги сезона для клуба. В матче 30-го тура «Оренбург» обыграл «Динамо» со счётом 3:0.

«Выиграли 3:0 в последнем матче, закончили на седьмом месте, забили 58 голов. Забрали 46 очков — это ещё больше, чем в том сезоне, когда «Оренбург» закончил на седьмом месте. Я за это очень рад.

Это наша работа, всех. Поздравил и сказал большое спасибо всем людям, которые для этого результата работали. Девочки, которые здесь делают уборку, готовят завтрак… Администраторы, которые забирают вещи, всё для нас делают… Тренерский штаб, который есть за моей спиной. Вы никогда их не видите, они работают, а только я показываю лицо. И медицинский штаб, который очень важен тоже», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Видео
Три гола «Оренбурга» в ворота «Динамо» — в видеообзоре матча заключительного тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023