Марцел Личка подвёл итоги сезона для «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги сезона для клуба. В матче 30-го тура «Оренбург» обыграл «Динамо» со счётом 3:0.

«Выиграли 3:0 в последнем матче, закончили на седьмом месте, забили 58 голов. Забрали 46 очков — это ещё больше, чем в том сезоне, когда «Оренбург» закончил на седьмом месте. Я за это очень рад.

Это наша работа, всех. Поздравил и сказал большое спасибо всем людям, которые для этого результата работали. Девочки, которые здесь делают уборку, готовят завтрак… Администраторы, которые забирают вещи, всё для нас делают… Тренерский штаб, который есть за моей спиной. Вы никогда их не видите, они работают, а только я показываю лицо. И медицинский штаб, который очень важен тоже», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.