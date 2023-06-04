Матч «Ривер Плейт» остановили после смерти фаната, упавшего с трибуны

Матч 19-го тура чемпионата Аргентины в Буэнос-Айресе, в котором встречались «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия», не был доигран из-за смерти болельщика.

В середине первого тайма главный арбитр остановил матч после того, как ему сообщили, что на нижней части трибуны «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» лежит человек. Встреча была отменена, и команды ушли в раздевалки, оставшиеся 64 минуты будут сыграны позже. Власти уже начали расследование инцидента. Глава службы неотложной помощи Альберто Крешенти заявил, что болельщика никто не толкал.

«Он умер мгновенно. Болельщик получил серьёзную травму, когда упал с 15-метровой высоты. Он упал или бросился, толчка не было», — приводит слова Крешенти Marca со ссылкой на DSports Radio.