Суперкубок Германии пройдёт 12 августа

Определена дата матча за Суперкубок Германии. Игра состоится между «Баварией» и «Лейпцигом».
Команда из Мюнхена стала чемпионом Бундеслиги сезона-2022/2023, а «Лейпциг», в свою очередь, выиграл Кубок Германии.
В прошлом году эти же команды играли за Суперкубок Германии. В том матче «Бавария» одержала победу со счётом 5:3.
Став чемпионом Бундеслиги, «Бавария» набрала 71 очко. В 34 играх мюнхенский клуб одержал 21 победу, потерпел пять поражений и восемь раз сыграл вничью. «Лейпциг» оказался на третьем месте с 66 набранными очками. Они победили в 20 матчах, проиграли восемь раз и шесть раз сыграли вничью.
Лучшим бомбардиром этого сезона Бундеслиги является игрок «Лейпцига» француз Кристофер Нкунку, он забил 16 голов в 25 матчах. Самым забивающим игроком «Баварии» в этом розыгрыше немецкой лиги стал Серж Гнабри, на его счету 14 голов в 34 матчах.
- 4 июня 2023
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